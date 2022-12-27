Атлетіко втомився чекати, поки португалець виправдає інвестиції, і хоче його продати. Керівники клубу вже говорять про це публічно. За неофіційною інформацією, Феліш посварився із наставником команди Дієго Сімеоне.

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Мадридці хочуть за 23-річного гравця 140 мільйонів євро, але навіть така сума не відлякує потенційних покупців. Фабріціо Романо повідомляє, що лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед вступили у переговори з представниками футболіста.

Водночас Telegraph стверджує, що найбільш конкретну пропозицію щодо трансферу Феліша зробив Челсі. "Сині" хочуть орендувати нападника до кінця сезону, прописавши в угоді опцію викупу, яка вже наступного літа може стати обов'язковою.

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До слова, у нинішньому сезоні португалець 18 разів з'являвся на полі в матчах Атлетіко, переважно виходячи на заміну. За 510 зіграних хвилин в рамках Ла Ліги Феліш встиг забити 3 голи та віддати 3 асисти. На ЧС-2022 зіграв 4 поєдинки, записавши у свій актив гол та дві результативні передачі.