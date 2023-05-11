Скаути Ліверпуля, Манчестер Юнайтед і Ньюкасла були присутні на матчі 34 туру чемпіонату Франції Ніцца – Ренн (2:1) і спостерігали за грою Жан-Клера Тодібо.

21-річний захисник знову демонструє гру високого рівня і звертає на себе увагу. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Ніцца погодиться відпустити Тодібо за 45 мільйонів євро.

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У нинішньому сезоні Тодібо зіграв за Ніццу в 31 матчі.

Нагадаємо, що 2019 року захисник перейшов із Тулузи в Барселону, але заграти в каталонській команді так і не зумів. "Блаугранас" здавала Тодібо в оренду до Шальке, Бенфіки та Ніцци, і, врешті-решт, саме Ніцца викупила контракт гравця.

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