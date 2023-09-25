"Ми погано почали матч і погано захищалися. Дозволяли створювати моменти та діяли нерішуче. Атлетіко виглядав явно краще. Реал відіграв в обороні не так, як зазвичай. Бракувало компактності, а суперник цим скористався. Три голи як під копірку.

Атлетіко – Реал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко – одна з найкращих команд в плані захисту. Вони організовані, сильні в єдиноборствах. Ми намагалися знайти вільні зони, хоча б за межами штрафного майданчика, але грали неефективно.

Коли команда не робить те, що повинна, – це моя відповідальність. Ця поразка може спонукати нас до прогресу. Ми розлючені. До тепер здобували позитивні результати та продовжимо їх здобувати", – цитує Анчелотті Marca.

Атлетіко ефектно переміг Реал у дербі, забивши три голи головою – "вершкові" зазнали першої поразки в сезоні