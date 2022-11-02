"Чому результат відрізняється від першої гри? Суперник був різним, зараз вони на піку форми, через перемоги набрали впевненість. Команда не програє, обігрує Реал. Мусимо поважати таку команду. Хоча сьогодні ми відчували надто велику відповідальність, тиск від того, яку величезну історію можемо зробити. Часом така відповідальність змушує тебе помилятися. Три голи привезли собі самі, але я думаю, що це якраз може бути той тиск, якого ми раніше просто не відчували.

Але ми маємо цінувати те, що зробили. Такий рівень турніру, рівень Лейпцига... Не треба робити трагедії з поразки такому якісному супернику. По нинішній грі вони заслужили бути в 1/8 фіналу. А ми будемо шукати свій шанс у Лізі Європи. Ми показували, що є командою – у моменти перемог і поразок так само.

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Щоб Україна мала потенціал далі розвивати своїх футболістів, потрібен мир. Ми робимо неймовірні речі у цій ситуації. Граємо чемпіонат у країні, де триває війна! Думаєш про інші речі, не тільки про футбол. Але це по-спортивному, мої пацани герої. Важко тримати баланс політики і спорту, вони ніколи не були так близько, як зараз. Зараз легко оцінювати, критикувати, хоча тут нема за що. Коли зараз грають Динамо чи СК Дніпро-1 – всі маємо бути разом, бо це все Україна. Мусимо підтримувати одне одного, хоча дуже важко.

Такі екстремальні моменти змінюють менталітет країни. Нас, хорватів, це змінило 30 років тому. Через не можу, терпи, змінюй характер, тримайся до останнього. У спорті так само. Борися, грай проти сильнішого, вір у неможливе. Ще ніколи спорт і політика не були так близько, але такі періоди допоможуть вам змінити менталітет.

Талант маєте, дивіться, як грають пацани. Не питання, що Жора Судаков помилився. Це таланти топового рівня, і ми маємо пишатися ними. Програли матч за 1/8 фіналу ЛЧ, але ж пацани перший раз грають! Я голову не опускаю, мусимо всі пишатися і цінувати це, особливо зараз. Сьогодні була завершальна гра, і я думаю, що вона дуже вдала.

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Можливо, сьогодні емоцій вже не вистачило. Тиск... Перший гол відразу додав їм впевненості, і ми вже не мали активного результату, як бувало в попередніх матчах. Другий м'яч нас вбив, матч закінчився. Динаміка гри показувала, що цей поєдинок вже не виграти. Три м'ячі собі привезли. Марко Розе чудовий тренер, показує результат. Вітаю РБ Лейпциг, а свою команду з незабутньою Лігою чемпіонів.

Перспективи в Лізі Європи? Подивимось. Коли будемо грати в однакових умовах, пройдемо збори. Бо маєте знати, що дехто з наших новачків взагалі не проходив збори, ми по ходу ЛЧ знайомились і награвали модель. Гадаю, в Лізі Європи будемо ще кращі і конкурентніші. Маємо натхнення, амбіції, а час ще є. Ми зробили несподіваний крок для багатьох вболівальників, але це виснажує. Тут нема чого соромитися, багато команд мають значно більші бюджети, якісніші склади. У деяких поєдинках ти просто можеш зіграти гірше", – сказав Йовічевіч у коментарі MEGOGO.

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