Три голи після 85 хвилини: українець в Європі приніс драматичну нічию – небувала розв'язка
Пуща зіграла внічию з Радом'яком (2:2) в рамках 29-го туру чемпіонату Польщі. Рахунок та відео гола – в цій новині на "Футбол 24".
Екстракляса, 29-й тур
Пуща – Радом'як – 2:2
Голи: Клімек,85, Якуба, 90+1 – Пестка, 69, Капут, 86
Зубков завдяки ефектному дублю потрапив до символічної збірної туру Суперліги
На домашньому полі Пущі зустрічалися суперники, які перебувають недалеко один від одного у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, хоча й перевага Радом'яка за набраними пунктами складає цілих 8 очок.
У складі обох команд грав лише один українець – Роман Якуба, який став героям матчу для Пущі. Поєдинок проходив за невеликої переваги гостей, проте забити ніяк не вдавалося. Рахунок було відкрито на 69-й хвилині – відзначився Пестка. Незабаром господарі поля змогли зрівняти рахунок, проте радіти довелося недовго, одразу після пропущеного м'яча Радом'як повернув собі перевагу, забивши другий.
У доданий арбітром час Пуща знову відігралася, а гол забив український центральний захисник Роман Якуба. Партнер українця по команді з ауту вкинув м'яч у карний майданчик, той від гравця суперника відбився до Якуби, який пробив повз голкіпера. Для українця цей гол став другим у поточному сезоні польської Екстракляси.
До слова, наразі Пуща посідає 15-те місце у турнірній таблиці та перебуває неподалік зони вильоту, Радом'як – 13-й.
Рома мінімально перемогла Верону – конкурент Довбика забив і наблизив "вовків" до ЛЧ, але провалився разом з Артемом