Пуща зіграла внічию з Радом'яком (2:2) в рамках 29-го туру чемпіонату Польщі. Рахунок та відео гола – в цій новині на "Футбол 24".

Екстракляса, 29-й тур

Пуща – Радом'як – 2:2

Голи: Клімек,85, Якуба, 90+1 – Пестка, 69, Капут, 86

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На домашньому полі Пущі зустрічалися суперники, які перебувають недалеко один від одного у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, хоча й перевага Радом'яка за набраними пунктами складає цілих 8 очок.

У складі обох команд грав лише один українець – Роман Якуба, який став героям матчу для Пущі. Поєдинок проходив за невеликої переваги гостей, проте забити ніяк не вдавалося. Рахунок було відкрито на 69-й хвилині – відзначився Пестка. Незабаром господарі поля змогли зрівняти рахунок, проте радіти довелося недовго, одразу після пропущеного м'яча Радом'як повернув собі перевагу, забивши другий.

У доданий арбітром час Пуща знову відігралася, а гол забив український центральний захисник Роман Якуба. Партнер українця по команді з ауту вкинув м'яч у карний майданчик, той від гравця суперника відбився до Якуби, який пробив повз голкіпера. Для українця цей гол став другим у поточному сезоні польської Екстракляси.

До слова, наразі Пуща посідає 15-те місце у турнірній таблиці та перебуває неподалік зони вильоту, Радом'як – 13-й.

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