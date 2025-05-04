Саудівський клуб у фіналі азійської ЛЧ переграв Кавасакі Фронтале (2:0). У матчі дубль оформив Роберто Фірміно, який у підсумку отримав звання найкращого гравця турніру. Але це не всі досягнення, яким може похизуватися екс-зірка Ліверпуля.

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Бразилець разом з Ріядом Марезом та Едуардом Менді стали першими гравцями, яким вдалося виграти європейську та азійські Ліги чемпіонів. Фірміно вигравав ЛЧ з Ліверпулем, Марез з Манчестер Сіті, а Менді у складі Челсі.

Нагадаємо, Аль-Ахлі вперше у своїй історії виграв азійську Лігу чемпіонів.

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