"П'ять місяців я взагалі не грав у футбол. Я підстригав нігті та заніс бактеріальну інфекцію. Ще б трохи і мене б тут не було. Але завдяки Богу я тут і здійснюю свої мрії.

Вітінью зробив патріотичний вибір футбольних кумирів

У пресі писали, що я міг померти, і це правда. Три дні я був у реанімації десь між життям та смертю. Ця інфекція атакувала всі мої органи, але я вижив завдяки Богу", – розповів Вітінью в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, 22-річний бразилець перебрався у Динамо з Атлетіко Паранаенсе влітку цього року за 6 млн євро. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 8 матчів, результативними діями не відзначався.

Гармаш on fire! Підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?