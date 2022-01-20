"Скільки зараз витрачаю за місяць? Для нас двох – 3-4 тисячі доларів, якщо не купувати чогось дорогого. Для нормального життя цієї суми вистачає – оплатити комуналку, вона в нас немаленька.

Попов зізнався, чому зірвався його перехід у чемпіонат Франції

Квартиру я собі купив, але продав її. Ми живемо у квартирі дружини, яку їй подарували батьки. Так ми вирішили. Я свою купив за містом – велику, сімейну. Ми там побули, але не сподобалося. Зараз мені ближче до центру і до бази – 15 хвилин, не треба у заторах стояти.

Я у своїй прожив два місяці, але ці затори... Чисто через затори я її продав. Я все під себе зробив, щоб було комфортно і затишно жити, через затори не витримав. Витрачав мінімум годину в один бік, щоб дістатися на базу. Ввечері після тренування півтори години за кермом не витримував", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, у поточному сезоні Денис зіграв лише в одному матчі, в якому травмував передню хрестоподібну зв’язку і вилетів на півроку. Через відновлення гравець не зміг полетіти з Динамо на збір до Іспанії.

"Ви що, цьому сліпому забити не можете?": голкіпер із 90-х – докори у "зливі" Динамо, виховав Рибку і Ко, веде TikTok