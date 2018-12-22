Третьяков назвав головну відмінність між українським та словацьким футболом

Український хавбек ДАКа Максим Третьяков розповів про різницю між українським та словацьким футболом.

"У Словаччині стадіони поступаються нашим за місткістю. Це й не дивно, в країні не рентабельно будувати великі стадіони, там просто немає стільки людей щоб їх наповнювати.

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Але арени на 7-8 тисяч у всіх, більш того, у половини команд чемпіонату стадіони абсолютно нові. Хоча у Слована з Братислави і у нас стадіони трошки більше, вони розраховані на 25 і 15 тисяч відповідно.

Головна відмінність футболу в Словаччині і в Україні? Напевно, в УПЛ команди краще грають в захисті, зате в Словаччині більш грамотна гра в атаці. Там всі команди грають в атакуючий футбол, якщо ви подивитеся огляди матчів, то ви побачите, що в кожній грі чемпіонату Словаччини купа моментів.

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Можливо, ще й це притягує уболівальників, адже кожен хоче видовища. В Україні ж як прийнято, якщо позаду зіграв на нуль, то вже маєш нічию. Там такого немає, у нас стоїть завдання кожен матч забити на один гол більше, ніж суперник", – цитує Третьякова Профутбол.