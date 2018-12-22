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Третьяков: Були розмови про Арсенал-Київ, слава Богу, що не перейшов туди

09:20 351 Читать на русском
Третьяков: Були розмови про Арсенал-Київ, слава Богу, що не перейшов туди
Максим Третьяков / Соцмережі

Український хавбек ДАКа Максим Третьяков розповів, які були пропозиції до переходу у словенську команду.

"Так, я мав кілька пропозицій. Зокрема, мною цікавилася Олександрія та особисто Володимир Шаран. Олександрія одна з найбільш сильних команд нашого чемпіонату, там незмінний кістяк команди вже протягом багатьох років, крім того тренер там вже працює досить довго.

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Також був інтерес з боку ФК Львів. Я не відмовляв, а просто обіцяв подумати. Коли пояснив, що вибрав інший варіант продовження кар'єри, то мене всі зрозуміли. Ще пригадую, що були розмови про Арсенал-Київ, слава Богу, що не перейшов туди", – цитує Третьякова Профутбол.

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Нагадаємо, Макисм Третьяков влітку поточного року перейшов з Чорноморця у ДАК, що виступає в чемпіонаті Словенії.

Теги
Максим Третьяков Максим Третьяков ДАК 1904 Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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