Третьяков: Були розмови про Арсенал-Київ, слава Богу, що не перейшов туди

Український хавбек ДАКа Максим Третьяков розповів, які були пропозиції до переходу у словенську команду.

"Так, я мав кілька пропозицій. Зокрема, мною цікавилася Олександрія та особисто Володимир Шаран. Олександрія одна з найбільш сильних команд нашого чемпіонату, там незмінний кістяк команди вже протягом багатьох років, крім того тренер там вже працює досить довго.

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Також був інтерес з боку ФК Львів. Я не відмовляв, а просто обіцяв подумати. Коли пояснив, що вибрав інший варіант продовження кар'єри, то мене всі зрозуміли. Ще пригадую, що були розмови про Арсенал-Київ, слава Богу, що не перейшов туди", – цитує Третьякова Профутбол.

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Нагадаємо, Макисм Третьяков влітку поточного року перейшов з Чорноморця у ДАК, що виступає в чемпіонаті Словенії.