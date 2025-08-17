Полісся програло ЛНЗ (0:2) у матчі третього туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Після поразок Колосу та Пакшу в матчі-відповіді Ліги конференцій Полісся зазнало третього фіаско поспіль. Цього разу "вовків" здолав ЛНЗ.

Полісся на очах в Усика програло ЛНЗ – чемпіон світу став антигероєм, третя поразка поспіль для Ротаня

В першому таймі Нонікашвілі відкрив рахунок з пенальті, а крапку в зустрічі поставив Проспер Оба на 90+1 хвилині – 2:0 на користь черкаської команди.