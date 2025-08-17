Третя поспіль поразка Ротаня у відеоогляді матчу Полісся – ЛНЗ – 0:2
Полісся програло ЛНЗ (0:2) у матчі третього туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Після поразок Колосу та Пакшу в матчі-відповіді Ліги конференцій Полісся зазнало третього фіаско поспіль. Цього разу "вовків" здолав ЛНЗ.
Полісся на очах в Усика програло ЛНЗ – чемпіон світу став антигероєм, третя поразка поспіль для Ротаня
В першому таймі Нонікашвілі відкрив рахунок з пенальті, а крапку в зустрічі поставив Проспер Оба на 90+1 хвилині – 2:0 на користь черкаської команди.
