Основним варіантом для 50-річного Зідана була збірна Франції, однак федерація продовжила контракт із Дідьє Дешамом. Чекати мінімум півтора року (до завершення Євро-2024) Зінедін не планує, хоча й не приховує свого бажання очолити "Ле Бльо".

У запрошенні Зізу були зацікавлені федерації футболу Бразилії та США, проте робота в цих збірних не приваблює тренера. Людина, яка є близькою до Зідана, окреслила три основні варіанти для легендарного гравця і наставника на найближче майбутнє, повідомляє The Athletic.

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Перший – це прихід у Реал, який став би вже третім для Зізу. Для цього Флорентіно Пересу потрібно буде піти на певні поступки тренеру. До слова, угода чинного наставника Карло Анчелотті завершується вже влітку 2024-го.

Другою опцією для Зідана є робота в Ювентусі, у якому він досяг серйозних успіхів як гравець. І, нарешті, Зінедін може очолити Марсель – команду свого рідного міста. Для цього потрібно, щоб команда Руслана Маліновського повернулася у боротьбу за трофеї. Саме з поваги до Марселя Зідан відхилив кілька пропозицій ПСЖ, остання з яких надійшла влітку 2022-го.

Нагадаємо, Зідан перебуває у творчій відпустці з літа 2021 року. На чолі Реала він виграв три ЛЧ, два титули чемпіона Іспанії та низку інших трофеїв.

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