У суботу, 22 червня, Бельгія здолала Румунію в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 (2:0). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Після поразки від Словаччини в першому турі збірна Бельгії була сповнена рішучості реабілітуватися в очах власних уболівальників. Румуни виявилися до цього не готові – півзахисник Юрі Тілеманс забив уже на 73-й секунді зустрічі. Цей гол став третім найшвидшим забитим м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

Бельгія впевнено здолала Румунію і на максимум закрутила інтригу в групі України – гол на 73-й секунді, асист воротаря

За грою бельгійці перевершили Румунію за всіма параметрами, але 36-річний воротар Газіантепспора Флорін Ніце творив чудеса у воротах, а "офсайдне прокляття" Ромелу Луаку продовжилося. У грі проти Словаччини суддівська бригада скасувала два голи "Біг Рома", у матчі з Румунією – один...

Другий м'яч за "Червоних дияволів" забив Кевін Де Брюйне.