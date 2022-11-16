Айвен Тоуні чекає на покарання від футбольної асоціації Англії (FA) через любов до букмекерських ставок.

Форварду Брентфорда ставлять у провину гру на тоталізаторі, а саме – ставки на результати матчів.

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Як повідомляє Sky Sports, приблизно з лютого 2017 по січень 2021 року Тоуні зробив 232 ставки на різні матчі. Цим гравець міг порушити правило E8 FA.

Сам Айвен у Твіттері дав зрозуміти, що пішов на співпрацю зі слідством. 26-річний футболіст має час до четверга, 24 листопада, щоб відповісти на висунуті звинувачення.

Нагадаємо, що професійним футболістам заборонено робити ставки як від свого імені, так і за допомогою посередника.

У поточному сезоні АПЛ Тоуні забив 10 голів. Він є третім найкращим бомбардиром чемпіонату Англії після Ерлінга Холанда та Гаррі Кейна.

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