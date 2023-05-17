Нападник Брентфорда Айвен Тоуні отримав суворий вердикт від Футбольної асоціації Англії (FA) за порушення правил гри на тоталізаторі.

За протиправні ставки 27-річний форвард збірної Англії дискваліфікований на 8 місяців. Рішення набрало чинності негайно, інформує офіційний сайт Брентфорда.

Клуб очікує на отримання повного тексту вердикту, після чого розгляне свої подальші дії. Не виключено, що Брентфорд подасть апеляцію.

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Окрім відсторонення, Тоуні оштрафували на 50 тисяч фунтів стерлінгів і попередили про неприпустимість подальших порушень Правил ставок FA.

Ще у листопаді 2022 року Тоуні висунули звинувачення в 232-х ймовірних порушеннях правил ставок у період лютий 2017-го – січень 2021-го. Пізніше до цих звинувачень додалося ще 30 ймовірних порушень. Професіональним футболістам заборонено робити ставки як від свого імені, так і за допомогою посередника. Нападник визнав провину, але від тривалої дискваліфікації його це не вберегло.

Єдиний позитив – відсторонення включає і міжсезоння. 16 січня 2024 року Айвен зможе вийти на офіційний матч. Тренуватися з командою форвард отримає право суттєво раніше – у вересні 2023-го.

У сезоні 2022/23 Тоуні забив 20 голів у Прем'єр-лізі. Це третій показник елітного дивізіону Англії – більше забитих м'ячів мають лише Харрі Кейн (27) та Ерлінг Холанд (36). Брентфорд посідає 9 місце АПЛ, набравши 53 очки. У завершальних матчах чемпіонату команда Томаса Франка зіграє проти Тоттенхема та Манчестер Сіті.

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