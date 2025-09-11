– У скільки разів зарплата в Динамо була вищою, ніж у бухарському Рапіді?

– Різниця була колосальною. У Рапіді я отримував копійки.

"Можу говорити про проблеми Динамо годинами": Кравець розкрив правду про відхід з київського клубу

– Ви переходили до Динамо як вільний агент, чи Рапід отримав за вас компенсацію?

– Рапід за мене нічого не отримав. Там були труднощі з трансфером, і я переходив до Динамо як гравець Брашова, де свого часу починав кар'єру.

– Яке було ваше перше враження про Динамо?

– Перше, що я відчув – тренування в Динамо були вдвічі-втричі важчими, ніж ті, до яких я звик у Румунії. І ритм був зовсім іншим. До того ж коли ми грали між собою, хлопці діяли дуже жорстко. На тренування завжди виходили в щитках – інакше не можна було. Проте травм уникати вдавалося не завжди: траплялося, що хтось вибував, зокрема і я. Бували випадки, коли тренування виявлялися набагато важчими, ніж самі матчі.

– Що запам'ятали з першого тренування в Динамо?

– Пам'ятаю, що було дуже спекотно. Після тренування я повернувся у свій номер і приліг відпочити хвилин на 15-20. Щодня було два тренування – півтори-дві години зранку і стільки ж увечері. Ритм був надзвичайно важкий. Але коли розпочалися матчі, ставало легше – грати доводилося раз на три дні. Я завжди більше любив грати. Не мало значення, проти кого – чи з Борисфеном, чи з Шахтарем. Завжди грав з душею, з серцем, на повну потужність, – розповів Гіоане в інтерв'ю Українському футболу.

Тіберіу Гіоане виступав за Динамо з 2001 по 2011 роки. З киянами він здобув чотири титули чемпіона України.

"Вдарив Роберто Карлоса і стрибав у підкати проти Роналду". Тіберіу Гіоане досі дорікає Сьоміну, поважає Луческу і переконаний: Динамо – засудили