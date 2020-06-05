"Тренування тут – це просто вбивство": Зінченко – про конкуренцію за місце в Манчестер Сіті

Легіонер збірної України Олександр Зінченко розповів про трудові будні у англійській команді.

"В Англії дуже багато ігор, тут грати однією обоймою неможливо, завжди є ротація. Багато хто цього не розуміє. Вболівальники можуть критикувати і писати щось, але вони просто не розуміють, наскільки тут складно грати.

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Так, перебувати в такій команді, одній з найкращих у світі – це кайф. Але з іншого боку, це дуже складно. У першу чергу психологічно, тому що тренування тут – це просто вбивство. Люди борються за місце у складі. Потрапити в число 18 гравців у заявці – це вже перемога. Були випадки, коли Марез погано тренувався і не потрапляв в заявку, хоча його купували за 60 мільйонів. Він був здоровий, але не потрапляв зі спортивних причин.

Тут дуже складно, ти ніколи не повинен давати слабину, завжди повинен тренуватися і тримати планку. Показувати своє невдоволення, від того що не потрапив у заявку і не граєш, ти можеш лише вдома дружині. Тут ти вийшов на поле, відпрацював, відпахав – і йди далі ображайся. Потрібно терпіти, чекати і ніколи не здаватися. І тоді все буде. Це банальні фрази, але це реально так і є.

Мене підписували в Манчестер Сіті 58-ою людиною задля оренди. Уявляєте, скільки голодних пацанів, які хочуть бути у цій команді? Не треба думати, що тебе за красиві очі будуть ставити. Якщо ти отримав шанс, то повинен ним скористатися, і у тебе практично немає права на помилку. Тут вимоги нереальні, а цілі надвисокі. Одна-дві помилки можуть коштувати тобі дуже дорого – потім чекатимеш свого шансу кілька ігор", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-каналу "Міля".

Нагадаємо, Олександр приєднався до Манчестер Сіті у липні 2016 року. Після річної оренди в ПСВ зумів відвоювати місце в основному складі команди і здобув з "містянами" два чемпіонства поспіль, Кубок і Суперкубок Англії, а також тричі тріумфував у Кубку футбольної ліги.

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