"Є зміни порівняно з минулим сезоном. Тренування стали набагато складнішими.

Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів 2023/24

Багато бігаємо, з м'ячем та без м'яча. Багато пресингуємо, багато працюємо. Сподіваюся, скоро буде результат.

Нове – те, що набагато складніше, божевільний темп починається вже з тренувального процесу. Ми звикаємо до цього темпу поступово", – сказав Криськів у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, після 6-ти турів Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок. Вже 19 вересня "помаранчево-чорні" стартують у груповому етапі Ліги чемпіонів домашнім матчем з Порту.

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