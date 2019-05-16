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Тренування очима Мессі: Барселона опублікувала вражаюче відео, прикріпивши камеру на аргентинця

16 травня 06:30 3698 Читать на русском
Тренування очима Мессі: Барселона опублікувала вражаюче відео, прикріпивши камеру на аргентинця
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Барселона дала можливість фанатам каталонського клубу провести тренування "у шкурі" свого лідера Ліонеля Мессі.

Барселона опублікувала відео, на якому можна переглянути тренування Ліонеля Мессі від першого лиця.

Мессі, Агуеро та Ікарді потрапили до розширеної заявки збірної Аргентини на Копа Амеріка-2019

На відеоролику можна побачити, як аргентинський форвард вражає м'ячем цілі з дальніх відстаней, розмовляє з Луїсом Суаресом, а також роздає автографи своїм шанувальникам.

Нагадаємо, в поточному сезоні Прімери Мессі допоміг Барсі стати чемпіоном Іспанії, відзначившись 34-ма голами та 15-ма асистами.

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Іспанія Барселона Барселона Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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