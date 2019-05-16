Тренування очима Мессі: Барселона опублікувала вражаюче відео, прикріпивши камеру на аргентинця

Барселона дала можливість фанатам каталонського клубу провести тренування "у шкурі" свого лідера Ліонеля Мессі.

Барселона опублікувала відео, на якому можна переглянути тренування Ліонеля Мессі від першого лиця.

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На відеоролику можна побачити, як аргентинський форвард вражає м'ячем цілі з дальніх відстаней, розмовляє з Луїсом Суаресом, а також роздає автографи своїм шанувальникам.

Нагадаємо, в поточному сезоні Прімери Мессі допоміг Барсі стати чемпіоном Іспанії, відзначившись 34-ма голами та 15-ма асистами.

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