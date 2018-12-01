Тренування Галатасарая перед дербі з Бешикташем відвідали 45 тисяч фанатів – вони влаштували справжнісіньке пекло

Німеччина — 21:24 86
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Шальке та Хоффенхайм зіграли внічию: розкішні сейви голкіперів, багато пенальті та бліда гра конкурента Коноплянки
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Карпати розписали нічию з Арсеналом-Київ, попри тотальну перевагу в матчіУкраїна — 18:56 617
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Манчестер Сіті – Борнмут: Зінченко розпочне матч зі стартових хвилинАнглія — 16:11 706
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Жеребкування відбору на Євро-2020: найкращий та найгірший варіанти для збірної УкраїниЄвро-2020 — 15:10 8670
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Десна – Зоря: початок матчу відкладено через неготовність поляУкраїна — 13:42 479
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