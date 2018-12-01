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Тренування Галатасарая перед дербі з Бешикташем відвідали 45 тисяч фанатів – вони влаштували справжнісіньке пекло

20:22 420 Читать на русском
Тренування Галатасарая перед дербі з Бешикташем відвідали 45 тисяч фанатів – вони влаштували справжнісіньке пекло
фанати Галатасарая

Завтра Бешикташ та Галатасарай зіграють між собою в 14-му турі чемпіонату Туреччини.

На сьогоднішнє відкрите передматчеве тренування Галатасарая прийшли близько 45-ти тисяч уболівальників. Вони співали пісні та палили фаєри, влаштувавши на стадіоні справжнісіньке пекло.

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Наразі Галатасарай знаходиться на 3 місці в турінрній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи у своєму активі 24 очки. У Бешикташа 21 заліковий рункт та 6-а позиція.

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