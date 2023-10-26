"Треба підсилювати оборону. Працювати над цим компонентом гри, бо коли я говорю про захист, то маю на увазі не лише оборонців Шахтаря – мова про командну гру. З таким гармидером, який в обороні "гірників" коїться зараз, на серйозний результат розраховувати тяжко. Крім Тараса Степаненка, в Шахтарі ніхто на сто відсотків не відпрацьовує в захисті.

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На гру проти Шахтаря головний тренер Барселони Хаві випустив половину складу резервістів. Грав, м'яко кажучи, не основний склад. Без Лєвандовскі і ще як мінімум трьох-чотирьох гравців основи. Я дивлюся багато матчів Барселони в чемпіонаті Іспанії, це ж геть інший рівень у порівнянні з тим, що ми бачили в грі проти "гірників". Для Барселони гра проти Шахтаря була мов тренування з підвищеною відповідальністю.

Фізично команда виглядала непогано. Стосовно ж недоліків у грі, то вони старі. Величезні проблеми в захисті. З тим мають щось робити. У нападі теж є над чим працювати. Те, що Шахтарю не вистачає висококласного форварда, видно і по матчах в українській Прем'єр-лізі.

На що Шахтар реально може розраховувати в одній групі з Барселоною, Порту та Антверпеном? Третє місце – стеля для цього Шахтаря в групі Ліги чемпіонів. Ліга Європи – цей турнір краще підійде для нинішнього Шахтаря.

Гравцям "гірників" потрібно бути нахабнішими. І в матчі в Барселоні – теж. Таку Барселону можна було і обіграти, якби зіграли розкутіше, сміливіше. Не буде результатів у Лізі чемпіонів, якщо гравці будуть боятись. Потрібно постійно вступати у відбір, пресингувати. Я розумію, що багато в Шахтарі зараз молодих пацанів, але це ж не виправдання. Повторюся, без надійної гри в захисті на хороші результати Шахтарю немає чого сподіватись. Особливо, якщо на наступний матч з донеччанами Барселона прибуде бойовим, основним складом", – сказав Маркевич у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, після 3-х турів Шахтар йде у турнірній таблиці групи Н на третій сходинці, набравши 3 очки. Лідирує з 9-ма пунктами Барселона.

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