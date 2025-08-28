Захисник Реала Трент Александер-Арнольд опинився в епіцентрі нової трансферної історії. За інформацією акаунту indykaila News в мережі Х, англійський захисник може втратити місце в основному складі Реала і вже найближчим часом перейти в Манчестер Сіті.

За повідомленням джерела, мадридський клуб розгляне варіант продажу футболіста під час зимового трансферного вікна. У такому випадку "вершкові" зможуть отримати близько 55 мільйонів євро.

Манчестер Сіті уважно стежить за розвитком ситуації. Клуб Хосепа Гвардіоли проявляє інтерес до Александера-Арнольда – контакти вже відбувалися двічі. Один раз – коли гравець був юнаком у Ліверпулі, а інший – минулого літа, коли в нього закінчився контракт і він був доступний на правах вільного агента. Тепер у Манчестер Сіті готові зробити сенсаційну пропозицію взимку, якщо місце Трента у складі Реала справді буде під сумнівом.

Зазначимо, що на своїй позиції правого захисника Трент Александер-Арнольд в Реалі конкурує з Дані Карвахалем, який і вийшов у стартовому складі команди в останньому матчі Ла Ліги проти Реала Ов'єдо (3:0). Трент Александер-Арнольд просидів матч на лаві запасних.

