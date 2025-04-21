Після переможного гола у ворота Лестера Трента Александер-Арнольда запитали скільки подібних особливих моментів залишилось у нього в футболці Ліверпуля.

"Я весь сезон казав, що не коментуватиму свою ситуацію з контрактом. Так, це особливий момент, такий важливий гол в гостьовому поєдинку. Бути частиною цієї команди – щось неймовірне", – відповів 26-річний захисник в післяматчевому інтерв'ю Sky Sports.

Перший гол Трента "неробочою" ногою у відеоогляді матчу Лестер – Ліверпуль – 0:1

Наставник Трента Арне Слот був більш відвертим щодо майбутнього Трента.

"Було б смішно, якби хтось заперечував його відданість Ліверпулю. На мою думку, ніхто не може критикувати рівень роботи Трента. Він зробив усе, щоб повернутися після травми сьогодні й забити такий важливий гол.

Усі заголовки мають бути про Трента, який забив переможний м'яч, а також про всі неймовірні моменти, які він подарував цьому футбольному клубу за ці роки", – заявив тренер Ліверпуля.

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