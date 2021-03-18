"Є зони, де у нас неймовірна конкуренція за місце в складі. Тренту дуже не пощастило. Я не думаю, що він грав на тому рівні, який показував останні кілька років. Але вважаю, що він дуже близький до цього. Останні тижні він робив кроки в правильному напрямку.

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Просто ми думаємо, що Ріс Джеймс та Кіран Тріпп'єр провели виняткові сезони зі своїми клубами, Вокер у чудовій формі разом із Ман Сіті. У нас є й інші футболісти в лізі, які добре грають на цій позиції – Кеш з Астон Вілли та Ейлінг з Лідса. Трент, звичайно, суперталант. Впевнений, що він буде відігравати вагому роль для Англії в майбутньому", – цитує пояснення Саутгейта Stadium Astro.

У поточному сезоні Трент Александер-Арнольд у футболці Ліверпуля провів 34 поєдинки, в яких навіть зумів відзначитись голом та 5 асистами. До слова, збірна Англії проведе у березні три матчі відбору ЧС-2022 – проти Сан-Маріно (25-го), Албанії (28-го) і Польщі (31-го).

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