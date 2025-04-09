"Червоно-білі" не перемагають вісім матчів поспіль у Ла Лізі. Востаннє Жирона здобувала три очки у матчі проти Лас-Пальмаса (2:1) напочатку лютого. У минулому турі команда Віктора Циганкова програла Алавесу (0:1).

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Як повідомляє AS, на тлі невдач постало питання про майбутнє Мічела на чолі команди. Керівництво Жирони абсолютно впевнено в тому, що іспанський фахівець зможе налагодити результати і цілковито довіряє тренеру. Крім того, у клубі цінять все те, що Мічел зробив для "червоно-білих" – підняв у Ла Лігу та оформив історичний вихід до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Жирона наразі перебуває на 15 місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 34 балами. Від зони вильоту Циганкова і Ко відділяє шість очок.

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