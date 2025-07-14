"Агенти, які презентували Любеновіча у Ворсклі та мали захищати його інтереси, в якийсь момент почали нав'язувати головному тренеру своє бачення розв'язання кадрових питань. Тобто рекомендувати наполегливо, десь навіть не наполегливо. За моєю інформацією, тренеру погрожували.

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І я не можу зрозуміти, що має робити людина, яка працює в чужій країні й розуміє, що є якась зовнішня загроза, а тут ще і в твоєму футбольному клубі тобі погрожують, не дають працювати. Дійсно, я думаю, тобі й твоїй родині не дуже комфортно. Можливо, це Любеновіч і називає сімейними причинами.

Любеновіч запросив у команду Юрія Тлумака, але хтось там йому з лаштунків сказав: "Ні-ні-ні, цього гравця тут не буде". Бо є певні історичні фактори, можливо, навіть пов'язані з його батьком. І дуже характерний момент – наступного дня після звільнення Любеновіча з Ворскли поїхав і Тлумак", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Ворскла оголосила про призначення сербського фахівця 24 червня, але вже 10 липня Любеновіч покинув посаду. Желько казав, що керівництво клубу гарантувало фінансування, однак пізніше з'явилась інформація про відхід одразу 20 гравців.

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