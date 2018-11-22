"Тренерський штаб збірної України ламає в наших гравців почуття меншовартості", – експерт

Футбольний експерт Сергій Морозов переконаний, що тренерський штаб Андрія Шевченка в збірній України обрав правильний вектор розвитку.

"Тренерський штаб зважився на зміну поколінь, і процес поки себе виправдовує. Цього року в повній мірі проявився новий вектор в роботі Шевченка.

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Крім того, що сам Андрій – людина з європейською футбольною ментальністю, ще й тренерський штаб укомплектував іноземцями, які у молодих гравців теж змінюють ментальність, ламають в них почуття меншовартості, неповноцінності.

Зараз хлопцям в збірній все одно, проти кого грати. Той же Миколенко, який дебютував з турками: він виглядав так впевнено, ніби відіграв уже 100 матчів за збірну Німеччини", – цитує Морозова "Сегодня".

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