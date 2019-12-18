Тренерський штаб Шахтаря виконав хорошу роботу – команда грає у сучасний футбол, – наставник Бенфіки Лаге

Головний тренер Бенфіки Бруно Лаге високо оцінив рівень донецького Шахтаря, з яким його команда зустрінеться в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"До матчів з Шахтарем ще дуже далеко, але вже зараз ми знаємо, що це чудова команда, яка грає в сучасний футбол. Гравці люблять працювати з м'ячем і роблять це на дуже високому рівні. Також можу відзначити тренерський штаб Шахтаря, який виконав хорошу роботу в цьому сезоні", – цитує Лаге Record.

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Нагадаємо, Бенфіка та Шахтар наприкінці лютого зійдуться в 1/16 фіналу Ліги Європи: перший матч відбудеться 20 лютого в Харкові, а 27 лютого команди зустрінуться на стадіоні Да Луж в Лісабоні.

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