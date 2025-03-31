"У мене до Реброва є дуже багато питань. Це стосується і того, хто викликається в збірну. Я взагалі вважаю, що це найслабший тренерський штаб, який працював взагалі в національній команді.

Бурбас розкрив доходи Реброва та його офіційну зарплату в збірній – УАФ платить лише частину

Якщо ти тренер національної збірної, то напевно, все ж треба жити в Україні, щоб відчувати той футбол, який тут є. Щоб відчувати настрій людей, більше комунікувати, зустрічатися з дитячими тренерами. Це повинна бути серйозна робота. Сергій Ребров та Андрій Шевченко повинні це робити", – заявив Ігор Циганик під час ефіру у своїй авторській програмі.

Нагадаємо, що Сергій Ребров залишиться тренером збірної під час відбору на ЧС-2026, попри невдалі результати на Євро-2024 та у Лізі націй. Суперниками в групі кваліфікації на Мундіаль для українців стали Франція, Азербайджан та Ісландія.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи