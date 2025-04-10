Помічники Карло Анчелотті впевнені в тому, що футболісти Реала не дотримувалися тренерських інструкцій на полі під час матчу з Арсеналом (0:3).

Тренерський штаб Реала вважає, що гравці "бланкос" систематично не виконують тренерську установку в офіційних матчах, хоча відпрацьовують конкретний сценарій на тренуваннях. Про це інформує Relevo.

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Цю точку зору поділяють і у вищих кабінетах клубу. Повідомляється, що боси "бланкос" особливо були розчаровані грою форвардів у матчі з Арсеналом. Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор не були вирішенням проблем своєї команди.

У першому матчі 1/4 фіналу гравці Арсенала пробігли на 13 км більше, ніж футболісти Реала. Особливо цей контраст помітний на тлі даних Мікеля Меріно (12,7 км) і Кіліана Мбаппе (8,4 км).

Згідно з джерелом, у роздягальні Реала від самого початку сезону панує дещо дивна – розмірена, "лінива" – атмосфера. Наче гравці ні про що не переживають: ні великих радощів, ні великих розчарувань. Атмосфера хороша, настрій приємний, дружні бесіди, але відчуття таке, ніби кожен іде своїм шляхом.

Relevo констатує: цій команді не вистачає таких лідерів, як Тоні Кроос, Начо, Дані Карвахаль і Хоселу.

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