Чорноморець офіційно оголосив про приєднання Олександра Грицая до клубу.

Кучер поповнив свій тренерський штаб – екс-гравець Динамо і збірної України офіційно приєднався до Чорноморця

Для Грицая це не перша співпраця з Кучером – раніше вони разом працювали у СК Дніпро-1. До цього 47-річний фахівець очолював ВПК-Агро, а також входив до тренерського штабу Руха і Зорі. Фахівець добре відомий уболівальникам завдяки виступам за Дніпро, Арсенал, Кривбас та національну збірну України.

Нагадаємо, 24 березня Олександр Кучер замінив Олександра Бабича на посаді головного тренера Чорноморця. Бабич же перейшов на посаду спортивного директора.

Додамо, що наразі одесити посідають 15-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України. В доробку підопічних Олександра Кучера 18 очок.

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