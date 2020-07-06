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Тренерський штаб Шахтаря поповниться новим фахівцем

6 липня 23:14 - Читать на русском
Тренерський штаб Шахтаря поповниться новим фахівцем
Тренерський штаб Луїша Каштру / ФК Шахтар

У донецькій команді відбудеться зміна португальських тренерів.

Тренерський штаб донецького Шахтаря отримає нового коуча, повідомляє видання Mais Futebol.

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Зокрема, до команди Луїша Каштру приєднається його старий знайомий Педро Бріто. Він працював разом з наставником "гірників" у Віторії Гімараєш і залишився у клубі після відходу португальського тренера у Шахтар. Бріто замінить у команді Каштру Філіпе Селіккаю, який вже узгодив з донеччанами розірвання контракту і готується очолити дубль Спортінга.

Нагадаємо, 35-річний Селіккая разом з Каштру прийшов у Шахтар минулого літа. Команда португальских фахівців у свій перший сезон привела "гірників" до титулу чемпіонів України.

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Теги
Шахтар Шахтар Луїш Луїш Каштру
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