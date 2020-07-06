Тренерський штаб Шахтаря поповниться новим фахівцем

У донецькій команді відбудеться зміна португальських тренерів.

Тренерський штаб донецького Шахтаря отримає нового коуча, повідомляє видання Mais Futebol.

Асистент Каштру покине Шахтар заради запрошення від португальского гранда

Зокрема, до команди Луїша Каштру приєднається його старий знайомий Педро Бріто. Він працював разом з наставником "гірників" у Віторії Гімараєш і залишився у клубі після відходу португальського тренера у Шахтар. Бріто замінить у команді Каштру Філіпе Селіккаю, який вже узгодив з донеччанами розірвання контракту і готується очолити дубль Спортінга.

Нагадаємо, 35-річний Селіккая разом з Каштру прийшов у Шахтар минулого літа. Команда португальских фахівців у свій перший сезон привела "гірників" до титулу чемпіонів України.

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