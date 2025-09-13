"Розчарувань багато. Це Полісся, Карпати і Олександрія. Що стосується Полісся, то мені здається, що у Ротаня і його тренерського штабу трошки була ейфорія після гучного успіху в Олександрії минулого сезону. Вони думали, що так буде й надалі, але так у футболі не працює. Є приклади Моурінью, Почеттіно та інших, у яких не виходило в нових клубах. По-перше, хлопцям треба було бути скромнішими у своїх амбіціях, а по-друге, десь недопрацювали психологічно.

Тепер переходимо до Карпат. Мені здається, що тренерський штаб Лупашка не дотягує до поставлених завдань клубу. Для цього потрібно багато досвіду, щоб працювати з іноземцями. Заявлені цілі у грі і тактиці – це дуже амбітно, але нічим не підкріплено. Звучать тільки заяви, а гри нема. Карпати з Лупашком повторили те саме, що й Полісся з Ашуром. Тільки у Лупашка був один сезон в Інгульці, а в Ашура взагалі не було досвіду. Півсезону в помираючому Дніпрі-1 U-19 – це взагалі ні про що.

Ну і головне розчарування – Олександрія. Це просто жах! Таке відчуття, що в Олександрії трампісти сидять. Одні декларації! Як можна було призначити головним тренером людину, яка не очолювала жоден клуб, а була тільки помічником? Пора закінчувати з призначенням ютуберів", – сказав Федорчук для Українського футболу.

До слова, наразі Карпати посідають лише 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку команди 3 набрані бали після чотирьох турів.

