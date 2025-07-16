Манчестер Сіті оголосив про призначення 44-річного Туре асистентом головного тренера. Коло Туре виступав за "містян" з 2009 по 2013 рік і виграв з командою чемпіонат, Кубок і Суперкубок Англії. З 2024 року він працював помічником головного тренера Манчестер Сіті U-18. До цього Коло Туре очолював основну команду Вігана.

Челсі отримав майже 115 млн за перемогу на Клубному ЧС – стало відомо, скільки заробили інші команди

"Він не тільки привнесе свій безцінний досвід на елітному рівні футболу, але і має тісний зв'язок з Манчестер Сіті і прекрасно знає клуб.

Ми також були дуже вражені його роботою і успіхами з нашою командою U-18, і включення його в наш постійний склад провідних фахівців тільки зміцнить перехід гравців нашої Академії в першу команду", – зазначив директор з спорту Уго Віана.

Нагадаємо, що в 2010 році Гвардіола "вижив" з Барселони рідного брата Коло Туре – Яя Туре, який пізніше став легендою Манчестер Сіті.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер