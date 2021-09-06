Юрист Андрія Шевченка озвучив свою версію того, як фахівець і УАФ намагались укласти нову угоду.

"Як свідчить практика взаємин сторін з 2016 року, під кожне продовження контракту підв’язувався конкретний чемпіонат. За підсумками чемпіонату УАФ ухвалювало рішення – продовжувати контракт чи ні.

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Минулого року відбувся Виконком УАФ, на якому була ухвалена пролонгація. Ми вважаємо, що в нинішньому випадку, після завершення чемпіонату Європи, УАФ мала продовжити контракт. Це не воля однієї особи. УАФ – структура велика.

Тренерський штаб свою згоду під час зустрічей і спілкування з УАФ надавав. Ми побачили, що з боку УАФ жодних намірів продовжити контракт не було", – сказав юрист Андрія Шевченка на прес-конференції.

До слова, асоціація запевняла, що надсилала офіційні запрошення на перемовини щодо продовження співпраці на київську адресу фахівця. Зрештою, Шевченко покинув збірну України, а виконувати його обов'язки довірили Олександру Петракову.

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