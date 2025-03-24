"Як завжди у таких поразках звинувачують в першу чергу тренера. Але не треба забувати, що тренерські ідеї на полі втілюють футболісти. Іноді саме гравці витягують не дуже вдалі поєдинки, рятують результат. Уявімо, що цей матч закінчився з рахунком 0:1. Думаю, що в такому випадку більшість говорило б, мовляв, так, було дуже важко, захищались героїчно, але ж відстояли-таки потрібне...

"Ребров зробив усе, щоб ми програли": Леоненко знайшов винуватця у розгромній поразці збірної України від Бельгії

Найгірше з того, що я побачив – збірна України не змогла перебудуватися за рахунку 0:2. І навіть не заміни були головним, а саме здатність змінити гру – відсунути її від своїх воріт, взяти м’яч під свій контроль, хоч на якийсь відсоток більше.

Ніхто не думав, що ми ще й третій гол пропустимо в основний час. Не виключаю, що план був такий: дотерпіти до екстра-таймів, зробити заміни (той же вихід Ярмоленка, Довбика і Яремчука, найпевніше, планувався на додатковий час), і відсунути суперника від воріт Луніна. Але так не сталося…" – сказав Шелаєв в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, збірна України програла команді Бельгії (0:3) у другому матчі плей-офф та не вийшла в елітний дивізіон Ліги націй.

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй