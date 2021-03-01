"Я не буду коментувати слова Шоу, тому що це може погано обернутися для нього. Я не хочу починати полеміку, але це ж неправильно, хіба ні? Це все вплив ззовні. Розмови про VAR і Магуайра від Челсі – розміщувати таке на сайті нахабно, це впливає на суддів.

Скандально непризначений пенальті у відеоогляді матчу Челсі – Манчестер Юнайтед

Можна прочитати, що вони написали на сайті, чинячи тиск на суддів в питанні пенальті в наші ворота. Ми чули тренерів, начебто Лемпард це розпочав? Купа розмов про те, що ми отримуємо пенальті, хоча там немає ніяких сумнівів. А тепер сьогоднішня ситуація, коли ми повинні були отримати пенальті.

Напевно, судді порахували, що рука Хадсона-Одой перебувала в природному положенні, коли він зачепив м'яч. Я трохи стурбований тим, що ми не отримуємо пенальті після того, як місяць-другий тому зчинився галас про пенальті, які призначаються в нашу користь. Очевидно, що тренери впливають на суддів", – наводить слова Сульшера The Guardian.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Челсі розписали другу нульову нічию один з одним в поточному сезоні, а скандальний епізод трапився на 14-й хвилині, коли Хадсон-Одой рукою зачепив м'яч у штрафному, проте арбітр після перегляду відеоповтору не призначив пенальті. Раніше Моурінью та Клопп натякали, що Манчестер Юнайтед дуже часто пробиває пенальті цього сезону.

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