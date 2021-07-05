Незабаром ми отримаємо 16-го тренера-переможця чемпіонату Європи. А зараз Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" пригадує наставників, які записали свої імена в історію Євро.

Гельмут Шен (Німеччина)

Фото dosb.de

- тренер-переможець Євро-1972;

- перший тренер, який виграв Євро і ЧС;

- єдиний тренер, який двічі виходив у фінал Євро;

Уродженець Дрездена привів до перемоги на Євро збірну ФРГ у 1972-му. У фіналі німці здолали СРСР під керівництвом Олександра Пономарьова (вихованця донецького футболу) з рахунком 3:0. Той чемпіонат Європи став бенефісом Герда Мюллера (4 голи і титул найкращого бомбардира). Уже через два роки команда Шена виграла і Мундіаль. Крім того, збірна ФРГ під орудою цього наставника пробилася до фіналу Євро-1976, втім програла у фіналі Чехословаччині у серії пенальті.

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Берті Фогтс (Німеччина)



Фото AP Photo/Joerg Sarbach

- єдиний, хто вигравав Євро як футболіст і тренер;

Колись Олег Блохін називав його найбільш незручним захисником. Фогтс був у заявці великої команди Гельмута Шена на Євро-1972, однак на поле не виходив. Минуло 24 роки і Берті вже у якості наставника збірної Німеччини завоював трофей завдяки перемозі у фіналі над Чехією у додатковий час. Також Берті Фогтс входить до переліку тренерів, команди яких провели найбільше матчів на чемпіонатах Європи – четверта сходинка і 11 поєдинків.

Йоахім Льов (Німеччина)



Фото Marca

- провів найбільше матчів на Євро (21);

- здобув найбільше перемог (13);

- один з двох тренерів, який брав участь у найбільшій кількості Євро (4);

Уявити збірну Німеччини без Йоахіма Льова дуже складно, хоча уже можливо. Великий німецький тренер возив Бундестім на чотири останні континентальні першості, однак у червні 2021-го офіційно залишив свій пост. За 15 років на чолі національної команди Льов досягнув величезних успіхів, проте Євро так і не виграв.

Вісенте дель Боске (Іспанія)



Фото Goal.com

- один з двох тренерів, який вигравав Євро і ЧС;

Саме хлопці Вісенте дель Боске тріумфували на Євро-2012 у Києві. Якщо Гельмут Шен спочатку здобув перемогу на континентальній першості, а тоді – на чемпіонаті світу, то Іспанія "лісника" (таким було прізвисько дона Вісенте) спершу стала найсильнішою у світі. Вже через два роки після цього "фурія роха" знищила у фіналі збірну Італії на "Олімпійському" – 4:0.

Отто Рехагель (Німеччина)

Фото eurosport.com

- єдиний тренер, який вигравав Євро з командою не зі своєї країни;

Тріумф банди Отто Рехагеля у 2004-му дотепер залишається одним з найбільш дивовижних явищ в історії національних команд. Збірна Греції під керівництвом Рехагеля сенсаційно виграла Євро-2004 у Португалії, а герр Отто закріпив за собою реноме неймовірного тренера-легіонера на чемпіонатах Європи.