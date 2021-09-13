"Я не можу зі 100-відсотковою впевненістю сказати, хто завтра у Динамо зіграє на вістрі атаки: Шкурін, Вербіч, Гармаш? Думаю, що Містер дасть відповідь на це питання тільки перед самим поєдинком.

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Звичайно, не може не радувати, що зараз в Динамо серйозна конкуренція за місце в старті. Це приємний головний біль для тренера. Ціна цього поєдинку дуже висока. Динамо і Бенфіка не належать до числа головних претендентів на вихід у наступний раунд Ліги чемпіонів, тому було б бажано зробити вагомий доробок у вигляді трьох очок, які б стали в нагоді у боротьбі за третю сходинку у групі.

Також цікаво, чи довірять завтра Роману Яремчуку місце в стартовому складі Бенфіки. В останньому матчі чемпіонату Португалії українець, хоча й забив, але виходив на заміну. Не відкидаю варіанту, що керманич Бенфіки Жорже Жезуш знає, що свого часу Роман Яремчук так і не зумів закріпитися в Динамо і випустить нашого земляка в основі, щоб той довів, що його в Києві явно недооцінили", – сказав Кардаш у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Бенфікою відбудеться вже найближчого вівторка, 14 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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