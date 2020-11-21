"Тренерам не позаздриш": Бєлік відзначив неоднозначність дуелі між Шахтарем та Олександрією
Колишній гравець Шахтаря Олексій Бєлік висловився щодо протистояння "гірників" та Олександрії у чемпіонаті України.
"Очікую, що буде цікавий поєдинок. Зараз такий час, що взагалі важко щось спрогнозувати. Вже боїшся на один день щось передбачити, бо коронавірус постійно вносить свої корективи. Але коли складно спрогнозувати – це значить поєдинок буде цікавим. Сподіваюся, команди будуть в максимально бойовому складі та покажуть яскравий футбол.
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Зараз не позаздриш тренерам, адже вони не можуть дотримуватися якоїсь стратегії: дати комусь відпочити, відновитися, провести ротацію. На цей момент, якщо ти зумів набрати склад на гру – це вже добре.
Я не думаю, що Луїш Каштру тримає в голові поєдинок з Борусією М. Шахтарю треба брати 3 очки в матчі з Олександрією, адже йде жорстка боротьба з Динамо. Їм важливо перемогти в чемпіонаті і нікого не втратити з гравців", – цитує Бєліка сайт ТК Футбол.
Зауважимо, вже сьогодні, 21 листопада, Шахтар зіграє з Олександрією у 10 турі УПЛ. Початок матчу о 17:00.