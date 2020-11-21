"Очікую, що буде цікавий поєдинок. Зараз такий час, що взагалі важко щось спрогнозувати. Вже боїшся на один день щось передбачити, бо коронавірус постійно вносить свої корективи. Але коли складно спрогнозувати – це значить поєдинок буде цікавим. Сподіваюся, команди будуть в максимально бойовому складі та покажуть яскравий футбол.

Каштру на Олександрію випустить тих, хто буде живим, – Бакалов

Зараз не позаздриш тренерам, адже вони не можуть дотримуватися якоїсь стратегії: дати комусь відпочити, відновитися, провести ротацію. На цей момент, якщо ти зумів набрати склад на гру – це вже добре.

Я не думаю, що Луїш Каштру тримає в голові поєдинок з Борусією М. Шахтарю треба брати 3 очки в матчі з Олександрією, адже йде жорстка боротьба з Динамо. Їм важливо перемогти в чемпіонаті і нікого не втратити з гравців", – цитує Бєліка сайт ТК Футбол.

Зауважимо, вже сьогодні, 21 листопада, Шахтар зіграє з Олександрією у 10 турі УПЛ. Початок матчу о 17:00.

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ