У резиденцію головного тренера збірної Португалії в Кашкайші проникли злочинці. Вони винесли ювелірні вироби та годинники загальною вартістю понад мільйон євро, інформує A Bola.

Гол Судакова у відеоогляді матчу Бенфіка – Ріу Аве – 1:1

Повідомляється, що, найімовірніше, злодії проникли в приміщення через кухню. Охоронець будинку в цей час перебував у підвалі, він виявив безлад і зникнення речей постфактум.

Зазначається, що Мартінес в цей час був у від'їзді.

Судаков забив, але Бенфіка не перемогла в дебютному матчі Моурінью на Да Луж – Трубін пропустив на останніх хвилинах