Тренера збірної Португалії пограбували – збиток склав понад 1 млн євро
У будинку головного тренера збірної Португалії Роберто Мартінеса сталося пограбування.
У резиденцію головного тренера збірної Португалії в Кашкайші проникли злочинці. Вони винесли ювелірні вироби та годинники загальною вартістю понад мільйон євро, інформує A Bola.
Повідомляється, що, найімовірніше, злодії проникли в приміщення через кухню. Охоронець будинку в цей час перебував у підвалі, він виявив безлад і зникнення речей постфактум.
Зазначається, що Мартінес в цей час був у від'їзді.
