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Тренера збірної Нігерії спіймали на хабарі

00:50 577 Читать на русском
Тренера збірної Нігерії спіймали на хабарі
Саліс Юсуф / фото із соцмереж

Тренер збірної Нігерії Саліс Юсуф попався на хабарі.

Фахівця підкупили в 2017 році, вручивши йому 1 тисячу доларів за те, щоб він взяв двох футболістів до складу збірної Нігерії на Кубок африканських націй, повідомляє ВВС.

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Юсуф працює в національній команді з 2016 року. Він був асистентом головного тренера збірної Нігерії на ЧС-2018 і повинен був готувати команду до Олімпійських ігор 2020 року.

Юсуф відмовляється визнавати провину. За його словами, він порахував гроші всього лише подарунком.

Теги
Нігерія Нігерія ЧС 2018
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