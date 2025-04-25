Тренера Циганкова вважають одним з головних претендентів на роботу в іменитому клубі в Іспанії – він дав чітку відповідь
Головний тренер Жирони Мічел прокоментував чутки щодо можливого відходу на тлі інформації щодо пошуку нового наставника для Реал Сосьєдада.
Реал Сосьєдад оголосив, що після цього сезону Іманоль Альгуасіль покине свою посаду. Іспанська Marca вже знайшла двох головних претендентів на посаду – це Мічел (Жирона) та Хулен Лопетегі (наразі без роботи).
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Наставник Жирони вже відповів на ці чутки: "Що стосується мене, то так, у мене є контракт із Жироною. Але не можна бути впевненим, це дуже складно. Сподіваюся, я залишусь в Жироні надовго. Це клуб, який надав мені багато впевненості, повірив у мене і в моє розуміння гри. А цього нелегко досягти. Коли поруч з тобою люди, які вірять у те, що ти робиш, це дуже важливо для тренера. Я хочу бути в Жироні наступного року", – наводить слова Мічела Mundo Deportivo.
Варто додати, що Іманоль Альгуасіль став одним із претендентів на посаду наставника мадридського Реала. Він є запасним варіантом у випадку провалу перемовин із Хабі Алонсо.
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