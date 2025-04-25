Реал Сосьєдад оголосив, що після цього сезону Іманоль Альгуасіль покине свою посаду. Іспанська Marca вже знайшла двох головних претендентів на посаду – це Мічел (Жирона) та Хулен Лопетегі (наразі без роботи).

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Наставник Жирони вже відповів на ці чутки: "Що стосується мене, то так, у мене є контракт із Жироною. Але не можна бути впевненим, це дуже складно. Сподіваюся, я залишусь в Жироні надовго. Це клуб, який надав мені багато впевненості, повірив у мене і в моє розуміння гри. А цього нелегко досягти. Коли поруч з тобою люди, які вірять у те, що ти робиш, це дуже важливо для тренера. Я хочу бути в Жироні наступного року", – наводить слова Мічела Mundo Deportivo.

Варто додати, що Іманоль Альгуасіль став одним із претендентів на посаду наставника мадридського Реала. Він є запасним варіантом у випадку провалу перемовин із Хабі Алонсо.

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