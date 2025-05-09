Тренера Циганкова госпіталізували – відомий стан наставника Жирони напередодні матчу Ла Ліги
Головний тренер Жирони Мічел зіткнувся з несподіваними проблемами зі здоров'ям.
49-річний фахівець був госпіталізований, але загрози життю вже немає. Наразі Мічел перебуває під медичним наглядом. Наставник Жирони повідомив у соціальній мережі X, що йому знадобиться кілька днів на відновлення.
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Отже, Мічел пропустить матч проти Вільярреала, який відбудеться у суботу на Монтіліві. Прес-конференцію перед проведе його помічник Сальва Фунес, повідомляє AS.
Мічел очолює Жирону вже четвертий сезон, і під його керівництвом команда здобула підвищення до Ла Ліги та історичну кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Наразі каталонці посідають 15-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 38 очок.
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