Тренера парагвайського топ-клубу звільнили через роман з дружиною півзахисника команди

У парагвайському Лібертаді розгорівся справжній скандал за участю головного тренера команди Ліонеля Альвареса.

Один з найстаріших і найтитулованіших клубів Парагваю Лібертад звільнив наставника команди через роман із дружиною півзахисника команди, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, 51-річний тренер закрутив роман з Петті Гонсалес, яка перебуває у шлюбі з хавбеком Лібертада Едгаром Бенітесом. В клубі, зрозуміло, заперечують, що саме це стало причиною звільнення.

Сам Альварес, колишній гравець збірної Колумбії (101 матч за національну команду з 1985 по 1997 роки) з 2012 року перебуває у відносинах з 31-річною Джоан Гарсією, у пари є дочка.

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Цікаво, що у Гарсії, подруги тренера, за чутками, був роман з форвардом Лібертада Такуара Кардосо.