У четвер, 24 квітня, "сороки" оголосили хороші новини: Хау був виписаний з лікарні після захворювання на пневмонію. Ньюкасл був змушений провести три матчі без свого головного тренера. За два дні до матчу АПЛ з Манчестер Юнайтед Едді повідомив про хворобу і пройшов медичне обстеження в лікарні.

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Під час відсутності Хау його обов'язки виконували його помічники Джейсон Тіндалл і Грем Джонс. Крім матчу з МЮ (4:1), команда обіграла Крістал Пелас (5:0), але програла важливу дуель за місця в Лізі чемпіонів Астон Віллі (1:4).

За підсумками 33 турів Ньюкасл посідає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ.

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