"Сороки" прийматимуть манкуніанців у 32-му турі чемпіонату Англії. Едді Хау не буде керувати Ньюкаслом під час цього протистояння.

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Як повідомляє The Athletic, 47-річний фахівець потрапив до лікарні. Протягом тижня Едді Хау відчував дискомфорт і пропустив передматчеву прес-конференцію. Що саме сталося з тренером, наразі не відомо. Керувати Ньюкаслом буде Джейсон Тіндалл поки Хау перебуває на лікарняному.

До слова, нещодавно була інформація, що клуб, націлений повернутися в Лігу чемпіонів, зацікавлений у послугах Іллі Забарного. "Сороки" спробують підписати українця влітку.

Ньюкасл перебуває на сьомому місці у турнірній таблиці АПЛ з 53 очками, але з врахуванням двох матчів у запасі має шанс застрибнути навіть на третє місце. У неділю, 13 квітня, команда Хау зіграє проти Манчестер Юнайтед.

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