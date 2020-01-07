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Тренера Малаги відсторонили від команди через злите пікантне відео

23:00 225 Читать на русском
Тренера Малаги відсторонили від команди через злите пікантне відео
Віктор Санчес / Фото La Voz de Galicia

У Малазі відбувся скандал за участі головного тренера команди Віктора Санчеса.

Малага тимчасово відсторонила Віктор Санчеса від тренерського крісла команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Справа в тому, що в мережу злили відеоролик з чоловіком у формі Малаги, який дуже схожий на Санчеса. На відео жертва хакерських дій демонструє свої геніталії. Варто відзначити, що клуб відсторонив фахівця до завершення внутрішнього розслідування.

"Хочу повідомити, що я став жертвою злочину проти мого особистого життя з переслідуванням і здирництвом", – прокоментував ситуацію сам наставник.

Скандальне відео можна знайти в мережі (обережно – присутні непристойні кадри).

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Теги
Іспанія футбольні курйози Віктор Санчес Віктор Санчес Малага Малага
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