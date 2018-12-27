Тренера Айнтрахта Хюттер: Проти Шахтаря було набагато важче грати, ніж проти Динамо

Тренер Айнтрахта Адольф Хюттер, який перемагав Динамо та Шахтар на чолі Янг Бойз, порівняв рівень українських команд.

"В останні роки мені з Янг Бойз довелося кілька разів грати проти Динамо і Шахтаря. У кваліфікаційних матчах Ліги чемпіонів ми змогли пройти і Шахтар, і Динамо.

Знаєте, грати з Шахтарем було набагато складніше. Тоді в складі донецької команди виступали дуже сильні бразильці – Фред, Бернард.

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Чи був Шахтар сильнішим у 2016-у році? Ні-ні, ні в якому разі. Шахтар і зараз – дуже сильний суперник, учасник Ліги чемпіонів. У нас є достатньо відеоматеріалів, за якими детально вивчимо українську команду і тільки тоді зробимо якісь висновки.

Підготовка до лютневих матчів з Шахтарем? Чи будемо ми готуватися спеціально або в ході календарних матчів – рішення ще не прийнято. У будь-якому випадку почнемо детально вивчати Шахтар після новорічних свят", – цитує Хюттера "Сегодня".

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