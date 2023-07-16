"Батагов? Це чудовий гравець. Ми дивилися його у матчах з Іспанією та Францією. Дуже задоволені, що він повернувся до нашого клубу. Цей сезон дуже важливий як для нього, так і для клубу.

Новий тренер Зорі шокований лазаретом клубу: "За 12 років тренерської роботи я вперше бачу стільки травмованих"

Сподіваюся, що після Зорі він перейде до дуже гарного європейського клубу, і Зоря заробить великі гроші. Якщо він залишиться тут, то Зоря – це великий клуб для України, і це також успіх для нього", – поділився Лалатовіч у інтерв'ю YouTube-каналу Зорі.

Зазначимо, що Батагов у минулому сезоні провів за луганців 32 поєдинки, в яких відзначився голом та асистом. Арсеній також зіграв у 4 з 5 матчах на Євро-2023 у складі молодіжної збірної України, яка дійшла до півфіналу.

Бив суддю, сварився з Шустером, провокував фанатів суперника: шалений Лалатовіч повертається